捷克參議院議長韋特齊率參訪團抵台，1日到台北當代工藝設計分館時，購買館內阿里山烏龍及金萱等4盒台灣茶當伴手禮。嘉義縣長翁章梁聽聞消息，致贈2020春季優良茶競賽獲優等獎的青心烏龍及金萱禮盒各45盒給參訪團，另梅山鄉農會更加碼提供1份價值6萬元的特等獎青心烏龍茶葉禮盒送給韋德齊。

嘉義縣政府2日在縣府大廳召開記者會，立委陳明文、縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃世裕、阿里山農會推廣部農事指導員鄭森癸、中埔鄉農會總幹事李碧雲、竹崎鄉農會總幹事林孟怡、番路鄉農會代理總幹事盧淑惠皆至現場支持。

嘉義縣長翁章梁（右五）期待捷克參訪團把這份伴手禮帶回去，分享給更多的捷克人品茗。（張毓翎攝）

翁章梁表示，捷克參議長韋特齊到立法院演講時，講出「我是台灣人」這句話，代表對台灣的認同，感動很多鄉親，當他得知參訪團購買阿里山茶帶回國後，他跟立委陳明文馬上跟外交部聯絡，希望送給參訪團每位團員一份嘉義出產的好茶，期待他們把這份伴手禮帶回去，分享給更多的捷克人品茗。

嘉義縣每年度優良茶競賽的得獎茶，其產品包裝除使用DNA防僞機制外，更在茶葉的外包裝上加貼鈔券級雕刻凹版技術所印製封條，以確保完整性。「嘉義出好茶，世界第一等！」陳明文表示，阿里山高山茶是嘉義的驕傲，這次贈送來自高山茶都的好茶，表達對捷克參訪團的祝福。

(中時 )