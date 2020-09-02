開放美豬牛掀政治風暴 蔡英文總統最新說明

蔡英文總統今（2）日在民進黨中常會前，針對放寬美豬美牛政策發表談話，總統表示，「現在流行交換說，事實上沒有交換說，我們做的決定基於經濟利益，符合總體戰略目標，基於國際標準還有採取科學證據，做這個決定」。

總統說，上週五宣布放寬美豬美牛政策，這幾天聽到各界許多意見，她要謝謝大家給予寶貴建議，會讓政府做得更好，也更有動能。

她說，要感謝大家，特別是豬農朋友，從去年非洲豬瘟以來，團結一致才守住台灣豬的品牌，睽違23年，口蹄疫拔針，從疫區除名，讓台灣豬可以外銷到國際。

總統指出，這次疫情下，全國人民團結一致，守住彼此安全，防疫成果也讓全世界肯定，讓台灣成為矚目的焦點，這是全體國民努力，尤其昨日看到捷克參議長來台訪問，大家看到台美之間即將展開經貿高階對談，國際局勢也在快速變化，大家要把握機會，為國家整體經濟利益跟總體戰略做長遠正確的決定。

總統說，「我們守住豬瘟，穩住疫情，未來團隊要用一樣的堅持跟努力守護國人健康，維護豬農收益」；請放心，大家一起努力，讓台灣在國際的信用更好，讓台灣跟世界接軌，希望透過這個決定向國際說明，我們有解決困難的決心跟能力，答應的事情會排除困難來達成，同時希望盡最大努力保護國人健康。

總統表示，現在是非常關鍵時刻，尤其疫情之後，國際的經濟情勢在變化當中，結構也發生改變，供應鏈也會發生重組，在非常關鍵時刻，應要展現處理經貿問題的能量跟決心，有助於跟各國合作，可以在未來全球經濟結構中扮演關鍵角色。

(中時新聞網)