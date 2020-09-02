宅經濟需求強勁，且傳統旺季來臨，電源供應器廠—僑威(3078)及偉訓(3032)不僅第2季獲利表現出色，7月合併營收亦同步攀高，在客戶訂單強勁下，僑威預估，第3季營收有機會比第2季好，在外資及投信聯手買進下，僑威今天盤中股價逆勢亮燈漲停，創下2010年7月26日以後新高，偉訓亦強勢大漲，創下2017年8月7日以後新高。

僑威及偉訓是國內比較聚焦在PC及電競相關產品的電源供應器廠，僑威除電競相關產品，還有安全監控、電動兩輪車充電、醫療、工業控制及無線充電等產品，偉訓則是機殼起家，主要產品為工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、伺服器機箱、醫療床及家居床等，並以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌，公司亦入股富驊(5465)，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，加上以生產醫療器材為主的力韡，偉訓集團產品佈局已趨於完整。

新冠肺炎疫情全球延燒，遠距生活及宅經濟帶旺PC及電競相關電源需求，僑威及偉訓業績也自第2季展現成長力道，其中僑威第2季合併毛利率上升至27.43%，年增4.38個百分點，單季稅後盈餘為2.53億元，年成長62.18%，單季每股盈餘為1.12元；累計上半年稅後盈餘為3.42億元，年成長56.88%，每股盈餘為1.51元。

偉訓第2季合併毛利率為21.07%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為1.31億元，年成長89.53%，單季每股盈餘為1.19元，累計上半年稅後盈餘為2.07億元，年成長62.99%，每股盈餘為1.86元。

由於下半年進入傳統旺季，電競等PC客戶需求強勁，僑威7月合併營收達6.95億元，年成長72.53%，為107年6月以來新高，累計前7月合併營收為34.45億元，年成長29.95%；偉訓7月合併營收為7.86億元，年成長31.74%，為108年1月以後新高，累計前7月合併營收為45.5億元，年成長7.2%。

僑威表示，目前客戶訂單看起來還不錯，8月營收可望維持高檔，如果客戶拉貨正常，第3季營收有機會比第2季好，全年業績將比去年好。

至於偉訓，公司鎖定美國電競市場，去年底美國市場佔偉訓電競產品佔比已拉升到25%，隨著自有品牌電競產品出貨攀升，將成為公司營運成長重要動能。

(時報資訊)