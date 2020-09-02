苗栗縣泰安鄉1名81歲劉姓老翁，上月31日駕駛1輛小貨車行經清安村泰安鄉公所前，疑似未注意前方路況，不慎自撞橋墩翻覆，劉翁左手臂有大量血漬，全身無力受困車內，附近民眾見狀趕緊衝上前幫忙將車抬起，協助劉翁脫困送醫，所幸老翁送醫包紮後無生命危險。

8旬翁開小貨車自撞橋墩，手部受傷受困車內。(巫靜婷翻攝)

苗栗縣消防局第五大隊泰安分隊，前天上午11點33接獲勤務中心通報，有1輛小貨車於泰安鄉清安村鄉公所前自撞橋墩車禍，1名傷者受困車內，泰安分隊立即請中心派遣鄰近大湖分隊支援救助器材車，同時出動救護車、消防車及3名消防人員趕赴車禍現場。

泰安消防分隊人員表示，抵達現場時，發現小貨車向左邊翻覆，傷者左手臂有大量血漬，左手小拇指下方8公分撕裂傷，並且表示全身無力無法自行脫困，消防員立即以救助器材協助患者脫困，傷者脫困後，救護人員給予緊急救護處置，並由大湖分隊救護車送醫治療。

泰安分駐所所長郭忠儒表示，接獲報案小貨車翻覆事故，警員到場處理，劉姓駕駛人為擦撞路邊石頭後，導致小貨車翻覆，附近熱心民眾協助傷者脫困，劉姓駕駛人無酒精反應，僅手部擦傷、意識清楚，由家屬陪同，前往大千醫院包紮治療。

消防局提醒民眾，遇車禍現場，建議立即撥打119申請救護車，現場如無危險因子存在，應避免隨意移動患者，因為此舉可能對患者造成二次傷害，最好保持現場，等候專業救護人員到來。

(中時 )