台北市立醫院邱姓管理師遭檢方起訴，去年涉嫌提供安非他命供人吸食，邱接受檢方訊問時也坦承供毒，台北地方法院考量邱男認罪，依違反毒品危害防制條例罪將他判刑6年8月，犯罪所得7萬8500元沒收，可上訴。

本案源於北檢去年底偵辦一起吸毒案時，內勤檢察官訊問吸毒者持有的少量安非他命毒品來源時，吸毒者供稱安毒是由邱男提供，檢方於是分案調查，經傳喚邱到案，邱坦承供毒，由於邱提供的安毒數量不多，因此依轉讓禁藥罪起訴他。

(中時 )