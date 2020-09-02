北市聯合醫院管理師涉毒 判囚6年8月 14:022020/09/02 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市立醫院邱姓管理師遭檢方起訴，去年涉嫌提供安非他命供人吸食，邱接受檢方訊問時也坦承供毒，台北地方法院考量邱男認罪，依違反毒品危害防制條例罪將他判刑6年8月，犯罪所得7萬8500元沒收，可上訴。 本案源於北檢去年底偵辦一起吸毒案時，內勤檢察官訊問吸毒者持有的少量安非他命毒品來源時，吸毒者供稱安毒是由邱男提供，檢方於是分案調查，經傳喚邱到案，邱坦承供毒，由於邱提供的安毒數量不多，因此依轉讓禁藥罪起訴他。 (中時 ) #涉毒 #北市聯合醫院 #管理師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 動物外交 台北穿山甲借殖布拉格 04:102020/09/01 地方新聞 《基金》富盛投顧宣布擔任安盛投資管理台灣總代理 10:342020/09/01 財經 富盛投顧接棒安盛總代理 鎖定ESG發展 10:472020/09/01 財經 華映小股東控 前董事彭文傑背信 04:102020/09/01 證券．權證 百公斤壯男揮拳 竟害人撞牆致死 15:562020/09/01 社會 警專生測三千公尺淪植物人 家屬獲近3千萬國賠 判賠原因曝光 11:332020/09/01 社會 屏東縣議員陸月嬌詐領考察費 二審改判2年罰20萬元 10:002020/09/01 社會 起飛前班機取消！ 一堂課懂航空氣象 15:112020/09/01 生活 上海「台灣輸出」3例我方不認 最新一起在台18名接觸者皆陰性 14:582020/09/01 生活 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 社會熱門新聞 親子鑑定99.9％卻非親生 夫揭超綠「亂倫真相」後崩潰 - 社會 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 超漂亮母蛇闖台東男家中 網一見大驚：咬到就阿彌陀佛 - 社會 高雄少女密室軟禁4天只吃1次速食 全靠零食果腹原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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