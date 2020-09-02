員崠國小日前舉辦「視野安全小幫手」APP體驗活動，讓學童嘗試模擬內輪差視野死角，提升警覺性。（莊旻靜攝）

員崠國小日前舉辦「視野安全小幫手」APP體驗活動，讓學童嘗試模擬內輪差視野死角，提升警覺性。（莊旻靜攝）

為了降低大型車輛轉彎內輪差造成的意外，新竹縣政府教育處與中國科技大學互動娛樂設計系合作，推出「視野安全小幫手」APP，利用手機拍攝實體道路，並以AR擴增實境技術，模擬大車內輪差視野死角，提高學生及民眾的警覺性，近日也在竹東鎮員崠國小舉辦首次活動，讓學童親身體驗。

新竹縣長楊文科表示，近年台灣大車轉彎事故頻傳，交通部將內輪差視野死角的實地體驗、宣導，列為道路安全重點計畫。民眾只要以手機、平板下載「視野安全小幫手」APP，即可立即體驗，此APP主要用於學校交通教育，透過實境的數位模擬，讓學生與民眾知道行走的安全範圍，提高警覺。

在「視野安全小幫手」APP之外，新竹區監理所、新竹縣警察局交通隊也舉辦內輪差實際體驗活動，根據新竹縣警察局統計，今年1到7月的死亡、受傷事故中，行人死亡較去年減少2人，行人受傷也減少13人，顯見道安教育的重要性。

員崠國小日前首度舉辦「視野安全小幫手」APP體驗活動，教育處長楊郡慈、中國科技大學互動娛樂設計系主任簡漢民，與設計團隊共同展示，不僅畫面清晰，學生也易於上手。簡漢民表示，目前此APP先於IOS系統上架，安卓系統還在規畫中，可以設定所觀看的危險視角，如離公車很近的機車或行人，也可模擬大型車司機觀看的視野。

(中時 )