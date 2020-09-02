2020/9/2 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增一名境外移入個案，為印尼籍船員。中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，為40多歲印尼籍男性船員(案489)，其於今(2020)年8月16日入境即居家檢疫14天，因工作預定於9月2日再次出境，自費檢驗陽性。

指揮中心表示，案489持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，入境後直接前往防疫旅館進行14日居家檢疫；原預訂於9月2日出海，8月31日由公司安排專車送至醫院自費採檢，Ct值34，IgM及IgG皆為陽性，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握接觸者共35人，分別為專車駕駛2人，同車接觸者33人，均列為居家隔離對象。

目前國內新冠肺炎住院治療中的病患共有11人，其中2例是嚴重肺炎，但沒有用呼吸器，也沒有住在加護病房。

(中時新聞網)