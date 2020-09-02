環保署3日召開記者會，鼓勵民眾回收廢乾電池，再次祭出限時加碼優惠，於全台9600個據點，可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼回饋，回收越多，回饋越多。

本次的回收活動，有統一超商及全家便利商店兩大超商繼續合作參與，還有家樂福企業旗下的量販店及超市一起響應。在109年9月9日起至9月22日止，為期2週的活動期間，民眾前往這3家企業全臺9,600個門市，進行電池回收，可享有加碼回饋。

(工商 )