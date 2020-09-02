廢乾電池回收限時加碼 3大量販、超商企業祭「半公斤11元」回饋 13:582020/09/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署3日召開記者會，鼓勵民眾回收廢乾電池，再次祭出限時加碼優惠，於全台9600個據點，可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼回饋，回收越多，回饋越多。 本次的回收活動，有統一超商及全家便利商店兩大超商繼續合作參與，還有家樂福企業旗下的量販店及超市一起響應。在109年9月9日起至9月22日止，為期2週的活動期間，民眾前往這3家企業全臺9,600個門市，進行電池回收，可享有加碼回饋。 (工商 ) #全台 #回收 #乾電池 #限時 #回饋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園海岸水質監測 新屋溪站啟用！ 17:262020/08/31 寶島 日曜天地逾3萬雙零碼鞋9／4起清倉拍賣 14:292020/09/01 財經 結合悠遊付 機車停車200吃到飽 04:102020/09/01 地方新聞 毛孩商機夯 獲利年增雙位數 17:552020/08/31 財經 《興櫃股》網購大戰敲鑼 松果購物三大串聯強攻99購物節 13:412020/09/01 財經 三雄回擊 航空卡大亂鬥 04:102020/08/31 生活新聞 阿里國際站首推「台灣行業館」 助中小企搶攻全球2000萬買家 18:352020/08/31 兩岸 Kuga領軍立功Ford八月市占第三 九月購車加碼優惠 15:032020/09/01 汽車情報-優惠快訊 台中購物節拚經濟破81億 盧秀燕趣稱：嚇死寶寶了 16:362020/08/31 生活 福特8月銷售暴衝 擠進車市前三強 15:172020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 即時 《國際經濟》川普拜登誰勝出？美股表現或許洩天機 - 財經 - 時報資訊 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 媒體狂追嚇到？31億威力彩還有1得主未現身 剩不到2個月領獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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