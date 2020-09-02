上月台南市議員王家貞、李中岑接到民眾陳情疑似收到假三倍券，2位議員隨即召開記者會爆料坊間流出偽券消息，卻被檢警依違反社會維護法送辦，法官裁定不罰後，檢方也送驗證實非「偽券」，整起案件於今日簽結。

李中岑說，「7月時接到民眾陳情表示收到沒有梅花浮水印之200元面額三倍券，當時收到該張三倍券時並沒有進一步查證」；王家貞則是接獲李姓助理的通報，李姓助理表示看到勞姓友人在LINE群組內刊登有人持三倍券去台銀鑑定的消息，後來也證實該訊息為假。

台南地檢署則以證人身分約談2位議員、李姓助理及勞姓友人，並將無浮水印之三倍券送交內政部警政署刑事警察局鑑定，經檢視後發現油墨、顯微印刷、隱藏字等均與樣張符合，檢方表示，確認該券為「真券」，而且三倍券上的梅花浮水印不能用以辨識其真偽。

台南地檢署也表示，根據議員所提出的證詞和證物無法認定有人從事不法製造偽券情事，函詢台灣銀行也未曾接獲民眾通報消息，故整起案件於今日簽結。

(中時 )