行政院今（2）日舉行記者會，公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣，國徽外圈則加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，引發正反兩極評價。臉書粉絲專頁「小聖蚊的治國日記」指出新、舊護照7大設計，不是維持原樣就僅是字體、圖樣放大或縮小而已，讓他不禁感嘆：「既然都要改了不能找個好一點的設計師來設計嗎？」

「小聖蚊的治國日記」今日發文寫道：「恭喜台灣護照正名成功！！！不知道這個新版護照大家覺得如何？」並進一步強調：「內容先不論，既然都要改了不能找個好一點的設計師來設計嗎？這是直接叫替代役用word設計出來的吧？個人覺得護照貼紙還比較漂亮也更實用。」

文章一出，迅速獲得超過1500個讚、超過450則留言與近百則分享。網友紛紛留言：「沒想到ROC也跟上3倍券風潮」、「誰都能啊！反正有什麼爭議也是你政府要處理，唱唱高調鬼話，果然很應景」、「中華民國確實很重要，看民進黨小編百般不願意提，可就是沒辦法不用」、「這叫改版喔！省點錢補助勞保不好嗎？」

此外，也有網友表示：「說尊重設計尊重創意，批評也要有點依據」、「這設計我認為一方面保留原本的元素不會造成過大爭議，另外也強調出台灣主體事實的設計了」、「我發現上面一堆人把國徽跟黨徽搞混」、「變得有台灣價值」、「最後一刻還是硬要找東西出來酸，真的很令人同情」。

(中時新聞網)