55歲張衛健2年前歷經喪弟之痛，二弟張衛彝驚傳在家暴斃，享年50歲，當時傳出張衛健有意收山，將復出無線的《大帥哥》視為最後作品，但當事人沒回應。今(2日)港媒報導，張衛健低調出售一戶豪宅，以1035萬港幣（約3920萬台幣）的價格賣出，跟買進價格相比賠了約台幣550萬，而該處也是他弟弟當初往生的傷心地，多少影響了價格。

張衛健與老婆張茜結婚後，以愛家好男人形象獲得許多粉絲喜愛，早年張茜傳出兩次流產，張衛健受訪時澄清「第二次流產是假的」，打趣說可能是太太愛穿寬鬆衣服，才引起大家誤會，至於是否還想要有小孩？張衛健語帶玄機說：「又想要有，又想要沒有」，又問他沒孩子是否會遺憾？張衛健妙回：「未必，如果生一個會氣死我的小孩不就糟糕了？」

2018年年初，張衛健親弟弟張衛彝傳出在家中驟逝，張衛健第一時間證實此事，發文說：「我和我的家人都很堅強，請放心！」又爆出張衛彝過去是張衛健的經紀人，2011年起張衛彝多次指控張衛健拖欠薪水，18年來未付金額高達約7600萬台幣，害他入不敷出，張衛健之後則和母親聲明絕無此事，雙方一度為此反目。

今《香港01》報導，張衛健23年前和媽媽共同以1180萬港幣價格買進一戶豪宅，近日以1035萬港幣賣出，認賠145萬港幣，約550萬台幣，據知張衛彝2年前便是在該豪宅過世，才使成交價被砍，張衛健也摸摸鼻子認賠。

(中時新聞網)