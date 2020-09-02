疫肉精美豬明年元旦開放進口，由於執政黨立場一百八十度大反轉，側翼要護航政策，掰出似是而非的理論洗腦大眾，真的太難為了。最近網路出現「用瘦肉精不會有肥肉」的謬論稱，滷肉飯不會用到用瘦肉精的美豬，引來網路觀察家朱學恒關注，他酸說，最近綠營支持者是不是中了甚麼國土鍊成陣，拜託也說人話啊。

朱學恒今在臉書上問，最近綠營支持者是不是中了甚麼國土鍊成陣，沒辦法講道理啊。竟然在那邊掰說不用擔心三層肉、滷肉飯、控肉飯吃到用瘦肉精的美豬，因為用了瘦肉精就沒有肥肉了。

朱學恒大喊，媽呀，人家瘦肉精是拿來提高飼料轉換率，減少脂肪，不是弄到沒有脂肪啊，人沒有大腦可能還可以當側翼，你他X的知道豬如果沒有脂肪會死嗎？難道你相信鐵牛運功散裡面只有鐵牛，雞捲裡面有雞肉，洗手間只能洗手不能大便，館長健身房裏面有成吉思汗嗎？

宅神酸評釣出前藍委顏寬恒留言，「民主進步黨裡面沒有民主也不進步？」其他網友也狂酸綠營支持者，「時空錯置之術太強大，什麼都可以凹過去」、「無竹令人俗，無肉令人瘦，美豬令人美送」、「覺青腦部構造真的很奇特，人話幹話傻傻分不清」、「要聽黨的話（民X黨）叫你吃就吃，會提升國際地位的」、「下次宅哥打賭不要賭雞排，改賭有瘦肉精的烤香腸啦⋯⋯」、「傾全力洗風向, 洗到自己錯亂」、「因為他們有芒果乾！」

(中時新聞網)