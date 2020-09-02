為慶祝93軍人節及榮民節，武陵農場優惠榮民、第二類退除役官兵及現役軍人，於93軍人節前後連續兩天入住或10月任一天連續兩天入住，續住1晚即可贈500元住宿抵用券。麗寶樂園宣布即日起至9月30日凡軍人或教師本人持證入園，即可享樂園門票199元、天空之夢摩天輪150元優惠，4位同行親友另享折扣價。

武陵農場墨西哥鼠尾草盛開。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園為了犒賞軍教人員，9／1-9／30推出軍教月優惠，凡軍人或教師本人持有效證件現場購票，玩馬拉灣或探索世界遊樂園，門票只要$199(原價$750)，還可帶最多4位同行親友享$450優惠票價，馬拉灣開放至10／11。

麗寶「天空之夢」摩天輪優惠軍教人員只要150元。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

除了刺激的水陸雙樂園，麗寶樂園渡假區內還有全台最大摩天輪「天空之夢」，可欣賞火炎山、雪山山脈群、遠眺台灣海峽等景緻；軍教月期間，凡軍人或教師本人憑證現場購票，不分平假日只要$150元(原假日$350、平日$300)，同行親友最多四人也能享$250的票價。

歡慶93軍人節及928教師節，麗寶樂園優惠軍教人員門票只要$199。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

武陵農場9、10月為墨西哥鼠尾草、芳香萬壽菊及大波斯菊盛開季節，尤其露營區大波斯菊花海，粉紫色的花以桃山及山嵐為背景，映襯在藍天白雲下，令人心曠神怡。

為慶祝93軍人節及光輝10月榮民節，武陵農場針對榮民、第二類退除役官兵及現役軍人，於93軍人節前後連續兩天入住或10月任一天連續兩天入住，續住一晚送500元住宿抵用券，可於下次來場使用，不限平假日、使用期限至2021年6月30日。

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