美國威斯康辛州基諾沙市一名非裔男子布雷克遭白人警察從背後連開7槍，再次引起全美種族爭議，示威遊行擴散至其他州與城市；美國總統川普在不顧眾人反對下，於1日赴基諾沙訪視，並預定探訪其家屬，不過他的父親卻反嗆川普「別拿我兒性命作政治秀」；而川普對外聲稱在與家屬牧師交談後，川普稱此案已有律師介入，他最好什麼也別做，但布雷克父親則稱「我們家未請牧師」。

川普不顧當地政府官員反對，再次打著「法治與秩序」（law and order）的口號赴基諾沙市視察。（美聯社）

據英國廣播公司與美媒《國會山莊》報導，布雷克（Jacob Blake）8月22日遭白人警察從背後連開7槍，導致他下半身癱瘓，再次引起全美種族爭議抗議示威，當地動亂不止，讓威州進入緊急狀態。對此，川普不顧當地政府官員反對，再次打著「法治與秩序」（law and order）的口號赴當地訪查，除了拜訪當地執法機構之外，也原先預計與布雷克見面。

不過，川普8月31日向媒體表示，赴基諾沙視察時不會與布雷克的家屬見面，稱「在我與他們的家庭牧師交談後，他是一個完美的人；我認為當已有律師正在介入此案時，我最好什麼也別做」。

對此，布雷克的父親老布雷克（Jacob Blake Sr）表示，他兒子的性命比與川普見面重要得多，「我沒想要介入政治，這全關於我兒子，這與讓川普的有個拍照機會無關」，「別拿我兒子的性命作政治秀」。另外，對於川普曾稱與他們的家庭牧師交談，老布雷克也表示「我們並沒有家庭牧師，我不知道他在說什麼，我也不在乎他在說誰」。

(中時新聞網)