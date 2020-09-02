台灣設計展「Check in新竹─人來風」將於10月1日至11日在新竹市登場，此次活動改變過去靜態展覽模式，規畫在舊城區2公里、3大展區，參展者包含台灣設計好手、在地公司、米粉摃丸等，要讓大家看見創新設計力，也要讓遊客細細品嘗竹塹城。

台灣設計展「Check in新竹─人來風」將於10月1日登場，市府邀請全國民眾前來欣賞創新設計力，同時細細品嘗竹塹城。（陳育賢攝）

市長林智堅表示，2020台灣設計展因疫情獲益，許多優秀設計師因無法出國，全都投入設計展中，更首次公開他們多年累積創意點子、設計經驗。

台灣設計展「Check in新竹─人來風」將於10月1日登場，市府邀請全國民眾前來欣賞創新設計力，同時細細品嘗竹塹城。（陳育賢攝）

此次設計展結合2公里步行空間與5座古老建築，最大亮點就是首次開放的新竹州圖書館，圖書館興建日據時期，當時就有婦幼專屬空間等先進設計理念，此次開放展覽可讓大家將更了解州圖書館故事。

台灣設計展「Check in新竹─人來風」將於10月1日登場，市長林智堅邀請全國民眾前來欣賞創新設計力，同時細細品嘗竹塹城。（陳育賢攝）

另外，「新竹州屋」、新竹第1座百貨公司，更是許多新竹人兒時記憶，此次設計展還展示新竹在地小吃米粉設計力，讓大家看見設計力如何翻轉米粉。

林智堅指出，台灣設計展主視覺是新竹獸，其以電動玩具2次元為元素，充滿童趣，在展覽期間，包括新竹火車站、站前廣場等新竹重要公共建設都會有大型新竹獸擺設，絕對讓大小朋都有感。

市府表示，今年台灣設計展以「Check in新竹─人來風」概念，邀請大家漫遊貫穿台鐵新竹站前後站的2公里步行軸線「Public line」上的3大展區，分別為新竹公園旁的體育館主場館「Terminal Park」、5座舊城古蹟歷建「Living museum」，以及由30處店家串連成的及「人生跑馬燈」，讓民眾漫步城市中體會看展即旅行。

「Terminal Park」將以數位視覺系統帶領民眾走進城市，邀請市民以全新角度理解城市；「Living museum」結合5座舊城古蹟歷建包括州廳、州圖、美術館、孔廟、影像博物館，各自推出閱讀、光雕、電影等主題展。

「人生跑馬燈」則是沿線30處合作店家，可讓民眾造訪特色老店同時能透過APP召喚「說書人」，深入理解城市故事。

設計展總顧問鞏書章表示，台灣設計展往年都在室內，今年改「整座城市」都是展覽，就如同國際重要展「米蘭設計展」、「威尼斯建築展」等，可帶動城市發展，盼藉由2020設計展，讓新竹市成為全世界最重要指標。

產發處長張力可則指出，設計展假日期間沿著護城河親水公園更特設市集「設計有本市」、「新竹味市集」，以及在新竹美術館的「光雕投影展演」，連續11天點亮新竹的日夜。

活動將於10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，市府邀請大家一起Check in 新竹市。相關資訊，可至市府官網https://www.hccg.gov.tw/查詢。

(中時 )