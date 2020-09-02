羅志祥（小豬）4月和大陸網紅女友周揚青9年感情破局，周揚青指控羅志祥約妹、私生活亂，並指他與愷樂有不當男女關係，愷樂事後道歉間接認了當小三，羅志祥和愷樂形象跌落谷底、兩人演藝事業全毀，愷樂也因此消失在螢光幕前，而愷樂沉寂近5個月後，她今則現身歌手陳零九的新歌MV。

愷樂遭周揚青在網上標記點名，直指她介入「豬揚戀」，愷樂事後道歉間接認了當小三，她也因此形象全毀，愷樂不僅掉了代言，還暫停節目《娛樂百分百的主持棒，愷樂至今神隱將近5個月，IG、臉書等社群網站也沒發文。

而愷樂今現身歌手陳零九的新歌MV，她與陳零九合唱新歌《戀人殺》，愷樂展現她歌手的好歌喉，並在MV中與陳零九有不少甜蜜互動，網友也驚呼愷樂的現身，紛紛留言力挺：「愷樂 ~ 雨過總會天晴，加油喔」、「看到愷樂好開心」、「很想念愷樂」、「沒想到會看到愷樂」。

陳零九 Nine Chen feat. 愷樂 Butterfly【戀人殺 Home Love】Official Music Video

不只愷樂備受矚目，停工的羅志祥近期則不時在網上PO運動照，小豬日前還為媽媽舉辦私人的桌球比賽，更隆重的準備獎杯，不過小豬始終沒提復出，羅志祥一舉一動依舊備受矚目。

(中時新聞網)