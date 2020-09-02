鼓鼓 呂思緯 [ 暫時停止呼吸 Gravitational Fields ] 快閃演出 Flash Mob

「鼓鼓」呂思緯近來忙著籌備11月21日舉辦的大型售票巡演「聽到請回答Connecting…」，適逢農曆7月，他突發奇想化身為正氣凜然的黃袍道士，率領20位疆屍舞者快閃台北街頭，引發路人圍觀佇足，龍山寺路過的伯伯看完群屍亂舞，大喊「水啦」，小朋友甚至不害怕，還拍手叫好，魅力襲捲台北街頭。

鼓鼓去年發行《蟲洞》專輯中的歌曲〈暫時停止呼吸〉，靈感來自於他小時候最流行的殭屍片，呼應歌曲主題，他在超犀利趴表演結束後，便秘密進行此項快閃計劃，他身穿道士服，率領20位穿著殭屍裝的舞者，快閃台北三大指標景點，第一站先從龍山寺出發，浩浩蕩蕩走過馬路時，紛紛引起路人側目，一到定點音樂一下，舞力全開征服路人，第二站西門町、第三站信義區，更有許多歌迷聞風而至，首次快閃的鼓鼓開心活動大成功。

為了活動進行順利，鼓鼓事先與工作人員到龍山寺拜拜，祈求一切順利，果然活動正式開始後，天公作美一路放晴，鼓鼓說：「因為每站都用盡全力在跳，所以很累，但也蠻爽的，能製造快樂給大家是件很開心的事。」

鼓鼓在活動滿載的8月，用心籌備每場演出，無論是臺北流行音樂中心首場滿載測試場，或是超犀利趴11，精湛演出大獲好評。他將於11月21日在台北流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，融合精彩演唱、帥氣舞蹈、樂器飆玩等個人魅力集大成的感官大秀即將登場。購票可洽：ibon售票系統。

鼓鼓在超超犀利趴表演結束後就秘密籌備快閃活動。相信音樂提供

鼓鼓化身為正氣凜然的黃袍道士，率領20位疆屍舞者快閃台北街頭。相信音樂提供

鼓鼓快閃台北街頭吸引大批人潮搶拍。相信音樂提供

(中時 )