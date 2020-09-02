隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，鋼鐵市場下半年逐步復甦，鋼鐵股近期獲市場資金青睞，股價今日有表現，低價股燁興(2007)連拉三根漲停，線材盤元廠聚亨(2022)跟進上攻；中價位的績優股東和鋼鐵(2006)漲勢不歇；具風電題材的世紀鋼(9958)股價創高後暫熄火，由今年正式跨足離岸風電之鋼構廠春源(2010)接棒上漲。

鋼構廠春源今年受惠公共工程及半導體廠建廠，業績穩定，加上公司跨足離岸風電，水上基礎建設焊接加工業務陸續通過客戶認證，拿到中鋼旗下興達海基訂單，預計將在9月開始小量出貨，第四季出貨進一步增加。

目前鋼價呈現向上趨勢，加上建廠需求延續，春源預計第三季營運將較第二季成長，第四季在離岸風電業務開始挹注，營運展望持續正面。

流通大廠新光鋼(2031)看好台商回流以及政府推動綠能之商機，公司下半年可望受惠鋼價止跌回升，加上積極布局風電，下半年出貨看增，股價上攻30元關卡。

隨著鋼價止跌回升加上台灣及東南亞鋼市觸底反彈，聚亨6、7月連著兩個月營收均站回7億元水準；7月營收7.35億元，僅年減7.86%；展望第三季鋼市復甦加上鋼價止跌，有助於營運改善。

H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)H型鋼基價每噸調高600元，可望持續帶動營收及獲利成長。

東和鋼鐵今年以來營收雖減，但營運績效提升，上半年整體毛利率13.51%，比去年同期上升逾5個百分點；整體淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期成長近67%；上半年EPS達1.18元。

隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，鋼鐵市場下半年逐步復甦，加上不少低價股受目前資金青睞，近來中鴻(2014)股價突破9元。燁興(2007)挾著漲價利多，股價連三日漲停。鍍面大廠燁輝(2023)跨足綠能產業，進軍太陽能光電支架市場，預計未來五年的鍍鋁鋅和烤漆支架需求量，可望達到100～150萬公噸，增添營運動能。

中鴻、燁輝本業受惠鋼價上漲以及業外收益挹注，第三季均可望挑戰轉盈。

(時報資訊)