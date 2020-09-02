正當新冠疫情可能引發通縮恐慌之時，日本央行副行長若田部昌澄表示，央行將維持通膨目標2%的強烈承諾，並設法改善其貨幣政策。

新冠疫情衝擊日本經濟，一些復甦跡象已出現，但低迷需求可能一直持續，主要是疫情不確定因素讓企業家庭謹慎支出，他表示，目前時間，在通膨率當中必須警覺通縮的風險。

另外副行長警告臨時性外部衝擊，例如目前的傳染病，將導致持續性的停滯。為了說明物價的上行和下行風險，央行必須持續強烈地承諾其通膨目標。

當疫情打擊經濟活動，推低通膨時，一些國家的央行會重新檢視其政策架構，以便在面臨延長時間的低成長以及持續低通膨時，找尋更好的應對方式，經濟學家稱該現象為日本化。

若田部昌澄表示，對於如何改善政策必須要有更深層的討論，但未細說討論詳情。在討論到其他國家央行舉行討論之時，也需要對新冠時期該採取何種的貨幣政策進行更深入的思考。

面臨經濟危機之時，財政和貨幣政策必須相互配合。央行在必要時將採取額外的寬鬆政策，同時關注疫情對經濟和物價的影響。

日本七月的核心CPI出現持平，由於需求低迷，分析師預期接下來幾個月將出現下跌，將重點燃日本民眾對通縮的恐慌。

(時報資訊)