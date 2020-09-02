美吾華(1731)旗下網路洗髮品牌「森歐黎漾Saholea」積極與電商合作外，近期也在實體通路深耕，與美式大賣場好市多Costco合作，在全台第四大通路規模的推波下，可望推升業績表現。總經理賴育儒指出，從網路到實體通路，公司擁有完整銷售通路，此次旗下森歐黎漾和好市多合作，全台實體通路更為完整，搭配正式啟動的海外直送服務，預期業績將更上層樓。

森歐黎漾Saholea為美吾華公司網路原生品牌，至今繳出每60秒賣出一瓶的不斐成績，面對實體通路銷售，則始終採取開放但謹慎評估的心態。由於銷售開紅盤，加上網路累積的好評聲量，近期獲得好市多Costco主動洽詢，雙方一拍即合，決定展開合作，上架時間甚至從原先預定的明年初，一舉提前至8月底，效率驚人。

好市多Costco以13家分店，創造出全台第4大通路的規模，客戶消費潛力龐大，擁有極大的網路討論聲量。美吾華總經理賴育儒表示，好市多Costco在採購選品上相當謹慎，時常創造出許多人氣商品，獲媒體大加報導，成功帶動討論與買氣，此次獲好市多Costco主動接洽，便是看中森歐黎漾網路上的年輕、輕熟女性社群的支持與知名度，以及包裝國際化、品質優、性價比高等優點。

好市多Costco具有其獨特性，對產品常有「特殊規格」要求，此次合作的淨平衡系列洗髮／護髮系列，森歐黎漾以美吾華集團累積40多年的豐富經驗與專業技術，短時間內生產出好市多Costco的1000ml特規需求，展現堅強的工廠供應鏈實力。

(時報資訊)