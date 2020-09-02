北市三軍總醫院駱姓女看護照顧腿傷住院的羅姓男子，餵食時沒注意飯菜卡在羅喉嚨，還不斷餵食，致羅男口吐白沫、噎到腦缺氧，經醫師急救用手從喉嚨挖出飯粒，羅昏迷迄今尚未清醒，士林地檢署調查後，認駱涉犯過失致傷害，依法提起公訴。

58歲駱女是大陸來台的新住民，透過醫院外包的看護中心介紹，自去年6月19日開始照顧羅姓男子，21日中午，駱餵食完第1碗飯菜，轉身要拿第2碗時，聽到羅大叫，講話聲音怪怪的，駱詢問是否遭飯菜噎到，隨即幫忙拍背，當羅男說「好了」後沒多久就口吐白沫。駱辯稱，餵食過程很注意，並沒有過失。

檢察官傳喚醫師和護理師作證，發現駱餵食份量都是滿滿的一整湯匙，經駱女呼救後，抽痰的機器抽出來的都是飯粒，住院醫師看到駱喉部有食物，徒手挖出來飯粒，顯示駱餵食速度太快，致羅沒有咀嚼就吞下肚，飯粒卡在喉嚨。

起訴指出，看護人員應以適當速度餵食適量飯菜，而駱女未注意羅是否已完全吞嚥，又再餵食下一口，而羅嗆咳噎到後，經急救無效，演變成缺氧性腦病變，昏迷至今都無法清醒，駱女涉犯過失傷害罪。

(中時 )