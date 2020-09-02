TCL創辦人李東生昨天（1日）晚間因為烏龍指事件發出道歉聲明，因李東生委託的交易服務人員的錯誤操作，於1日下午13點03分賣出TCL科技500萬股，隨後在14點48分緊急買回。當天TCL科技股價起伏不大，收盤上漲1.13%，報價7.16元人民幣。

綜合陸媒報導，TCL昨天晚間公告，收到大股東李東生先生的「關於誤操作TCL科技股票的致歉聲明」，當天下午13點03分，李東生委託的交易服務人員因證券代碼輸入錯誤，誤賣出TCL股票500萬股，成交金額3590萬人民幣；該交易人員於同日下午14點48分買回上述500萬股公司股票，成交3576萬人民幣。

也就是說，這個烏龍指事件，讓李東生賺了14萬人民幣。根據公開資料顯示，TCL創辦人李東生目前持有公司股份約11.59億股，佔公司總股本8.56%，是公司第一大股東。

李東生在致歉聲明中表示，這次誤操作所產生的收益將歸公司所有，交易產生的稅費由他自己承擔，並接受因誤操作所應承擔的法律責任。為了避免再次發生相同的事情，他已經收回帳戶管理權，未來由本人自主管理。

針對TCL董事長烏龍指事件，昨天晚上還登上了微博熱搜，不少網友討論，有人說：「哇，一失誤賺了十幾萬（人民幣），好想要這樣的失誤」、「他可能真的賣錯了，這價差賺不到幾個錢」。

(中時新聞網)