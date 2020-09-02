「保全界李宗瑞」羅育祥3天前誘騙少女搭高鐵北上後，將少女藏匿新竹66小時，所幸少女平安獲釋；羅男母親在新北開設服飾店，今天下午面對媒體提問情緒激動、聲淚俱下表示，大家都「望子成龍、望女成鳳」，發生這種事情她真的極不願意。

羅母說，我很痛苦、我很後悔，我有對佛菩薩懺悔沒有把孩子教好，造成社會上這麼大的一個問題，發生這事情，我極不願意，我真的極不願意，我瞭解天底下的父母「望子成龍、望女成鳳」，我想天下父母心，誰願意發生這種事，誰願意遇到這種事，我很無奈、我真的很無奈。

(中時 )