兒誘騙少女 羅母聲淚俱下：對佛菩薩懺悔沒把孩教好 13:542020/09/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「保全界李宗瑞」羅育祥3天前誘騙少女搭高鐵北上後，將少女藏匿新竹66小時(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「保全界李宗瑞」羅育祥3天前誘騙少女搭高鐵北上後，將少女藏匿新竹66小時，所幸少女平安獲釋；羅男母親在新北開設服飾店，今天下午面對媒體提問情緒激動、聲淚俱下表示，大家都「望子成龍、望女成鳳」，發生這種事情她真的極不願意。 羅母說，我很痛苦、我很後悔，我有對佛菩薩懺悔沒有把孩子教好，造成社會上這麼大的一個問題，發生這事情，我極不願意，我真的極不願意，我瞭解天底下的父母「望子成龍、望女成鳳」，我想天下父母心，誰願意發生這種事，誰願意遇到這種事，我很無奈、我真的很無奈。 (中時 ) #保全界李宗瑞 #羅男 #高雄少女 #羅母 #新竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄少女慘被黑色「電項圈」控制 羅姓保全恐嚇：不聽話就電妳 15:532020/09/01 社會 羅男是媽寶設局誘無知少女 14:052020/09/01 社會 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 14:262020/09/01 社會 失蹤少女曾賣面膜賺零用錢 母疑：供貨與載走她為同一人 08:302020/09/01 社會 北市長人選話題再起 許淑華奔基隆引聯想 15:022020/09/01 政治 藍營嗆阿中 像個男子漢下台 04:102020/09/01 生活新聞 高雄少女失蹤 警循線查訪嫌疑人新竹租屋處 約談妻子到案 20:492020/08/31 社會 警三度搜索終在密室夾層找到人 失蹤少女第一句話：想回家 13:322020/09/01 社會 小市民的罷韓懺悔文 韓粉嘆：高雄人自己的選擇 10:172020/09/01 政治 「經典周芷若」周海媚曝凍齡法寶 這麼做讓她被封「國民美魔女」 03:102020/09/01 娛樂 社會熱門新聞 親子鑑定99.9％卻非親生 夫揭超綠「亂倫真相」後崩潰 - 社會 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 超漂亮母蛇闖台東男家中 網一見大驚：咬到就阿彌陀佛 - 社會 高雄少女密室軟禁4天只吃1次速食 全靠零食果腹原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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