年僅23歲的男子劉丞浩，28日凌晨轟了「館長」陳之漢3槍，犯案後立刻攜槍投案，並火速請來2位知名律師協助，2名律師出場費2萬起跳，無業啃老劉男竟有能力聘請，外界質疑不斷。事務所所長跳出來解惑，表示劉男連打了99通電話給他們，若不幫忙「不夠道義」。也是網紅的律師林智群則說出真心話，指「所長太佛心」，像自己這種鐵石心腸的律師，只會覺得很困擾，再打就報警了。

劉丞浩聘請的兩名王牌大律師，在法界赫赫有名，現任伯衡法律事務所執行長的郭力菁，曾任檢察官、法官，丈夫是當年承辦八仙塵爆案的已故檢察官劉玄顥；至於男律師則為曾任臺灣高等法院法官助理的陳怡榮。

據悉，兩人的律師費行情都是每小時1萬元起跳，而一般律師打一審收費約8萬元，但郭、陳卻要10萬元以上。

對於無業、啃老的劉男為何能請到2名大律師，伯衡法律事務所所長翁偉倫向東森新聞表示，劉男凌晨狂call郭律師99通電話，當下覺得，沒有幫他處理，「不夠道義」，因劉男有點像求助無門，可能手上只有他們的電話。

對於翁所長的解釋，網紅律師林智群認為「所長太佛心」，像他自己這種鐵石心腸的律師，「你不給錢一連打99通電話給我，我只會覺得很困擾而已⋯⋯#再打我就報警啦！#如果這個人犯了這麼嚴重的案子還需要協助我會幫忙申請法扶」。

而網友也認為：「這種鬼話也説的出來」、「這理由真的是太幽默了～一般人接到十幾二十通電話應該就會開始覺得煩躁了吧，還以為送99朵玫瑰花就能交到女朋友了呢」、「王牌律師的價位是99通來電，這樣有沒有破壞行情？」、「寫作文的時候，用國父革命失敗十次做例子已經過時，浩男打電話99通取而代之」、「我有誠意一點 我打100通看看能不能半價就好」。

(中時新聞網)