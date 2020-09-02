台股盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，證交所表示，買賣申報時間為上午9:00至下午1:30，於上午9:10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合。至於盤後零股交易時段，屆時仍維持現行運作方式，委託時間為下午1:40至2:30。

證交所強調，盤中零股交易以3分鐘為撮合間隔，與大盤逐筆交易有明顯之區隔，可提供投資人較充裕時間進行下單或委託調整。

(工商 )