盤中也可以買零股！每3分鐘撮合 14:032020/09/02 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，證交所表示，買賣申報時間為上午9:00至下午1:30，於上午9:10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合。至於盤後零股交易時段，屆時仍維持現行運作方式，委託時間為下午1:40至2:30。 證交所強調，盤中零股交易以3分鐘為撮合間隔，與大盤逐筆交易有明顯之區隔，可提供投資人較充裕時間進行下單或委託調整。 (工商 ) #撮合 #分鐘 #時間 #盤中零股交易 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易 下單量須留意 04:102020/09/01 投資理財 操盤心法－短線謹慎、中長線仍正向 04:102020/09/01 證券．權證 看齊周華健陳零九個唱備2提詞機 04:102020/09/01 娛樂新聞 熱門股－中菲行 運價漲多頭氣盛 04:102020/09/01 證券．權證 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 日曜天地逾3萬雙零碼鞋9／4起清倉拍賣 14:292020/09/01 財經 縣市長堅持轄區內美豬瘦肉精零檢出 9成網友投票一面倒 14:432020/09/01 政治 股匯雙漲 新台幣終結連二貶 16:332020/09/01 財經 美元月線連4黑 04:102020/09/01 全球財經 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 《國際經濟》川普拜登誰勝出？美股表現或許洩天機 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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