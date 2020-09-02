高雄市仁武區文武里里長蔣明印感謝警方即時查緝詐欺車手，成功追回里民遭詐騙之款項。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市仁武區一名蔡姓婦女聽信詐騙集團佯稱遭冒名申辦手機門號而涉及刑案，領出50萬元現金放門口機車腳踏墊，由假檢察官取走，1小時後察覺有異報案，警方在商務旅館逮捕王姓女車手，成功追回贓款49萬5000元。

警方表示，蔡姓婦人於8月中旬接獲一通自稱電信公司客服的來電，指稱蔡女申辦手機門號3支，共計1萬餘元費用未繳納，蔡女表示未申辦該門號，客服人員則說要幫忙轉接警察單位，另名詐騙成員便佯稱警察向蔡女表示，她已遭冒名申辦3支門號，可能涉及刑案要求其配合檢警調查。

隨後，詐騙集團成員要求蔡姓婦人將存款新台幣50萬元提出，並放置自家門口機車腳踏墊上，也叮嚀蔡女若郵局行員詢問提款做何用途，要回答嫁女兒辦嫁妝之用，切勿告知行員案情否則恐違反偵查不公開，觸犯洩密罪，以規避行員關懷提問。

蔡婦不疑有他，至郵局提款後放置機車腳踏墊上，1小時候，蔡婦越想越不對，發覺有異，撥打110詢問始知遭詐騙，然為時已晚，錢已遭詐騙集團取走。

警方一聽狀況立刻道破「假檢警」的詐騙手法，立即成立專案小組，調閱沿途監視器，鎖定車手身分，於報案當天在高雄市新興區七賢二路商務旅館查獲40歲的取款王姓女車手，所幸只花掉5000元，剩餘贓款也未入帳，成功追回49萬5000元。

仁武分局與里長有約，里長當面感謝分局長蔡文峰即時查緝詐欺車手，成功追回里民遭詐騙之款項。

(中時 )