雲林縣是全台最大養豬縣分，農委會預告修正「動物用藥品管理法」，放寬萊克多巴胺飼料添加物用於豬與牛，對養豬戶是一大天人交戰，對全台消費者更是影響重大。（資料照片／周麗蘭翻攝）

雲林縣長張麗善怒轟政府換了位置換了腦袋，一錯再錯，還換了良心，將使台灣豬肉跟著淌渾水。（資料照片／周麗蘭攝）

農委會預告修正乙型受體素萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）作為牛及豬含藥物飼料添加物不再是禁藥。換言之，台灣畜牧業者將可使用萊克多巴胺成分的飼料添加物將於豬、牛，雲林縣長張麗善氣憤表示，中央一錯再錯，不只換了腦袋，還換了良心，民眾吃一碗安心滷肉飯的權利都沒有。

農委會8月28日公告修正「動物用藥品管理法」第五條第一款禁止乙型受體素禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列藥品，新修正為「但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥物飼料添加物。」

此一公告形同開放台灣豬、牛也可使用含萊克多巴胺成分的飼料添加物。

張麗善2日受訪表示，蔡總統宣布開放瘦肉精美豬進口，沒有想到農委會隨即公告台灣豬牛也不禁止使用萊克多巴胺飼料添加物，這是一錯再錯，守護民眾健康的最高機構的農委會、衛福部，想不到紛紛放寬標準，讓民眾無法選擇。

張麗善說，開放瘦肉精美豬，民眾已經無法抵擋，本來以為選擇安全的台灣豬肉就能夠得到品質保證，政府為了幫助美國突破貿易障礙，不只引進，連法規也開放使用萊克多巴胺，政府為了圓一個謊再用另外一個謊來圓嗎？

她氣憤自問自答，這是一個什麼樣的政府？是一個無良的政府！政府說為了外交貿易而開放美豬、美牛，要忍受要吞下來，雲林縣府依據自治條例把關要求瘦肉精零檢出的豬肉才能在雲林流通，現在中央政府竟然公告放寬標準了，人民連吃一口安心滷肉飯的權利都沒有嗎？

她表示，台灣人吃豬肉的量大於牛肉的8到10倍，幾乎天天吃、餐餐吃，台灣最高的農業指導機構農委會，竟然可以放寬標準配合萊克多巴胺飼料添加物進口，到底是為什麼？不只換了位置換了腦袋，連良心都換了。

她無奈說，現在國家有多重標準，教育部為安撫全國家長說含有瘦肉精的豬肉不會進入到校園，希望教育部能堅守這個原則，現在居然看到農委會公告豬和牛可以接受使用瘦肉精添加物，不再嚴禁了，現在到底是怎麼樣，法令隨時髮夾彎。

張麗善說她不知道養豬戶是不是要配合著中央政策飼養，此一法規修正最壞的結果就是沒有美國豬、台灣豬的區別，台灣豬也一起蹚渾水了。

(中時 )