民進黨政府宣布將放寬美豬、美牛進口標準，用行政命令解決，農委會也立即公告修正預告僅有7天，國民黨團今開記者會，痛斥農委會暗度陳倉，偷偷摸摸讓萊克多巴胺動物飼料用藥合法化，呼籲社會大眾，寫信寄爆農委會的電子信箱。

國民黨團書記長林奕華表示，農委會僅用7天的時間公告將開放使用萊克多巴胺動物飼料用藥，目的在於配合蔡英文宣布開放美豬進口，讓萊克多巴胺動物飼料用藥合法化，這將讓萊克多巴胺動物飼料用藥在台灣合法化。農委會現在僅公告7天，卻也沒有敘明為什麼只有7天的理由。

林奕華指出，行政命令修改通過，就算農委會說會用「不發藥證」來控管，但未來對台灣食安會是非常大的災難，就算不發藥證，但公告已經讓萊克多巴胺合法化，農委會又有多少人力能夠稽查「合法用藥」不得使用的狀況？這對國人食安來說，難道不是重大警訊嗎？

藍委林文瑞表示，雲林縣的養豬戶1200多戶，占全台27％，蔡政府進口含有萊克多巴胺的美豬，對台灣養豬戶絕對有重大影響，林文瑞指出，台灣努力24年才脫離「口蹄疫」疫區，讓台灣好品質的豬肉能夠銷售到世界各國，如今開放美豬進口，近期包括香港、新加坡開始對台灣豬肉產生疑慮，深怕外銷豬肉會不會摻雜含有萊克多巴胺的美豬混雜其中？這對台灣養豬事業有絕對的影響。

林文瑞表示，蔡政府說會強制要求商家標示，但是市井小攤賣的香腸、肉包、黑白切，政府有辦法依要求標示來源嗎？林文瑞呼籲社會大眾，一定要向農委會、蔡政府提出強烈的抗議，確保自己的身體健康、捍衛消費者權利。

洪孟楷表示，馬政府時代至少還在衛福部網站設立萊克多巴胺專區的Q＆A，告知國人什麼是萊克多巴胺。如今衛福部的網站，關於萊克多巴胺專區內，竟然「查無相關資料」，衛福部到底在怕什麼？是在更新中？還是根本不想讓國人知道，萊克多巴胺有多毒嗎？

藍委李德維批評民進黨是小偷政府，如此的政府國人必須認清、覺醒，呼籲民眾在本周五以前，上農委會官網信箱「[email protected]」反映食品安全、國民健康絕對不能交易，拒絕美豬進口。

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(中時 )