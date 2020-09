美國總統川普2019年11月突然赴馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心,白宮稱他是去做例行健檢,不過外界認為內情不單純。

《紐約時報》記者爆料美國總統川普去年11月突赴醫院檢查,可能得接受需要麻醉的治療,更有反川人士稱,他經歷了「一連串小中風」,高齡74歲的川普健康狀況再受關注。儘管白宮稱川普赴醫院只是例行健檢,不過當時已經有消息人士透露,川普此行不尋常,並未走一般的例行程序。

2019年11月,川普突然赴馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)進行檢查,白宮當時表示,此行是川普年度例行健康檢查的一部分。

《紐約時報》(New York Times)記者施密特(Michael Schmidt)在即將出版的新書《Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President》中透露,川普當天前往醫院前,白宮西廂曾要求副總統彭斯待命,如果川普要進行需要麻醉的手術,彭斯將暫時接手總統職權。當然彭斯後續並未繼任總統,不過施密特指出,川普當天赴醫院的行程至今仍是個謎。

事實上,當時美國有線電視新聞網(CNN)就已經引述熟知內情的人士指出,川普赴華特里德醫院並未走總統進行例行醫學檢查的程序。一般來說,如果醫院要接待一名「VIP」,所有醫護人員都會預先收到VIP要來的一般通知,告知他們醫院某些設施將關閉。

不過當天並非所有醫護人員都有收到通知,顯示川普此行並非例行性拜訪,而且是在最後一刻才成行。

消息人士指出,為川普進行檢查的一小群醫護人員可能是他到訪前才接獲通知。

針對被爆料中風、彭斯準備接班,川普昨日痛罵「假新聞」,即便如此,他過去這一年來的身體狀況確實令人關注,5月他出席美國陣亡將士紀念日(Memorial Day)紀念儀式時,才被拍到站不穩、身體前後搖晃的畫面,6月他為西點軍校畢業生致詞時,又被拍到用雙手捧水杯喝水,以及小心翼翼地走完斜坡等畫面,遭網友譏笑身體狀況不佳、可能有帕金森氏症。

(中時新聞網)