「保全界李宗瑞」羅育祥3天前誘騙少女搭高鐵北上後，將少女藏匿新竹66小時，所幸少女平安獲釋，羅男母親在新北開設服飾店，媒體提問房子夾層狀況？羅母哽咽回應，我只有禮拜天才下去，不清楚房子夾層狀況，只有偶爾禮拜天前往打掃，並給兒子2千塊生活費。

羅母哽咽回應，我只有禮拜天才下去，稍微看一下、打掃一下，就這樣而已；媒體追問，小孩子在那個房間弄夾層你也不清楚？我真的不清楚，因為我都在北部，偶爾禮拜天才到那個地方去打掃一下給他2千塊生活費，因為他在那邊必須ＰＯ上網找租客來住房子。

此外，羅母還說，我有和羅育祥說警察來家裡找，因為家裡有一位失智阿嬤和印傭，羅育祥有回傳訊息說「他很抱歉，可是這件事情跟他無關」記者追問，是一開始沒有說實話是不是嗎？羅母回應，我不曉得是不是他沒說實話。

羅母接著說，我不曉得是他沒說實話，還是這個女生一開始到底是怎樣，真的不了解，但我只能說對對方的父母我真的感到很抱歉，天下父母心，我也知道他們心裡一定很急又很害怕，害怕他女兒出事情，我也跟警察講，我也希望你們趕快找出那個少女，我希望少女是平安的，我不希望哪方的孩子受到傷害。

(中時 )