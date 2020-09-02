彰化縣溪州鄉榮光村政民路170巷65號旁有一處空地，遭堆積大量廢輪胎，導致積水蚊蟲孳生，讓附近居民不堪其擾，向議員陳情，今環保局派員前往勘查，彰化縣環保局稽查科長林三能表示，將找到地主要求限期改善，若仍不清理將由縣府代為清理，並向地主求償清理相關費用。

議員黃盛祿(中)表示，輪胎堆置已經好幾年，數量難以估計，嚴重影響城市容貌，除影響農民之外，更擔心害怕病蚊蟲孳生的問題。（吳建輝攝）

當地居民表示，該工廠之前是做輪胎再生，去年搬走後，廢棄的輪胎就丟在這裡，向工廠反應但都置之不理，跟地主反應卻說那些東西不是他們的，不甘他們的事，真的是求助無門，心很累。

榮光社區協會理事長鄭章廷說，廢棄工廠旁有許多種植芭樂的農民，附近居民都不敢下田，因為蚊蟲真的太多。（吳建輝攝）

榮光社區協會理事長鄭章廷表示，榮光社區歡迎所有產業進駐，但不能危害在地產業，廢棄工廠旁有許多種植芭樂的農民，附近居民都不敢下田，因為蚊蟲真的太多，向環保局反映都得不到回應。

輪胎遭堆置在工廠圍牆後樹林內，一般民眾難以察覺。（吳建輝攝）

議員黃盛祿表示，輪胎堆置已經好幾年，數量難以估計，嚴重影響城市容貌，除影響農民之外，更擔心害怕病蚊蟲孳生的問題，影響範圍幾乎涵蓋半個榮光村，家戶的門窗都不敢打開，今要求環保局現勘，希望還給居民一個健康無虞的生活環境。

彰化縣環保局稽查科長林三能表示，若地主未限期改善，將依《廢棄物清理法》第50條開罰1200元至6000元以下罰鍰，得以按日連續處罰；若仍不清理將由縣府代為清理，並向地主求償清理相關費用。

(中時 )