儘管當前全球苯價利潤充滿不確定性，但根據報告指出，8月份韓國純苯共出口近17萬噸，相較去年同期成長2%；其中針對大型市場，6萬噸（36%）出口至美國，6.4萬噸（38%）出口至中國，其中對美出口量優於今年7月的4.3萬噸，表現亮眼。

此外，由於韓國出口至美國多採用轉開信用狀，這也有助於降低貿易商的價格波動風險。最新報價，韓國純苯報429.17-430.17美元/噸，較前一日報價420.83-421.83美元/噸，反彈近2%。（商品行情網）

(時報資訊)