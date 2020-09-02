《商情》出口量提振 韓國純苯漲近2％ 13:582020/09/02 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管當前全球苯價利潤充滿不確定性，但根據報告指出，8月份韓國純苯共出口近17萬噸，相較去年同期成長2%；其中針對大型市場，6萬噸（36%）出口至美國，6.4萬噸（38%）出口至中國，其中對美出口量優於今年7月的4.3萬噸，表現亮眼。 此外，由於韓國出口至美國多採用轉開信用狀，這也有助於降低貿易商的價格波動風險。最新報價，韓國純苯報429.17-430.17美元/噸，較前一日報價420.83-421.83美元/噸，反彈近2%。（商品行情網） (時報資訊) #全球 #韓國 #純苯 #美國 #出口量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供不應求 國內市場ABS漲近10％ 15:402020/09/01 財經 《商情》追隨國際行情 中油9月BD大漲38％ 15:572020/09/01 財經 《韓股》韓股收漲1％ 三星電子維持不墜 15:572020/09/01 財經 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 陸8月製造業PMI51 遜預期 04:102020/09/01 全球財經 《國際油價》需求不明 原油期貨漲跌互見 10:172020/09/01 財經 《金融股》彰銀5面向搶台投資商機 擬略調降獲利目標 16:312020/09/01 財經 納瓦羅：美將瞄準更多中國APP進行管制 12:412020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 《國際經濟》川普拜登誰勝出？美股表現或許洩天機 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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