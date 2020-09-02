艾姆勒(2241)與SOLIDWORKS台灣總代理實威(8416)攜手，導入SOLIDWORKS Flow Simulation驗證分析，有效提升分析效能，並減少設計錯誤及降低打樣成本。

艾姆勒主要產品為電動車中逆變器散熱模組及其零組件，解決從油電混合車、風力發電、IC封裝，到電腦、筆記型電腦、電器機械、電源供應器、空調和技術用途導熱問題。近年來透過SOLIDWORKS及SOLIDWORKS Flow Simulation，艾姆勒研發出許多創新散熱結構，其中一項創新散熱片U–CUP PIN FIN，其特殊結構即是運用SOLIDWORKS Flow Simulation的熱模流分析，精準協助分析流體表面截面積，讓產品達到均勻且高效的散熱效果；同時在打樣前，透過SOLIDWORKS Flow Simulation分析驗證，減少嘗試與錯誤的次數，並降低打樣的時間與成本。

艾姆勒透過成熟且專業的熱能產品設計、熱流分析、壓力分析，所生產的逆變器(Inverter)/IGBT模組散熱產品(Base Plate)已應用於知名電動車及油電混合車中，客戶群遍及歐洲、北美及日本，超過數十款車型，上百萬車輛使用艾姆勒散熱產品，透過SOLIDWORKS Flow Simulation所做出的驗證分析結果，可以讓更多的國際廠商與客戶信任，提升國際競爭力。

(時報資訊)