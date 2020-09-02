農委會主委陳吉仲2日召開記者會重申，國內不會核准使用乙型受體素（β-agonist）類瘦肉精，此立場從未改變。

不過，陳吉仲昨（1）日才表示不排除要為「百億養豬產業百億基金」爭取再追加百億元預算，2日接受電台訪問時又改口表示「沒有要再拿100億」。

陳吉仲指出，「百億基金」並不是今年直接端出並花掉，而是以「農損基金」的方式執行，每年編列預算後，送到行政院及立法院審查，由立法委員監督；未來若有需要基金，會再跟豬農討論，如果要加碼會再跟行政院報告，超過一定金額就會送立法院備查、審查，程序完整嚴謹，沒有違反相關法規。

農委會為配合訂定進口肉品萊克多巴胺安全容許量，8月28日預告草案修正，結果草案文字內容引起大眾誤解，為避免造成困擾及確保台灣養豬產業競爭力，陳吉仲今天宣佈，未來將修正調整為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」因此國內絕對不會有任何畜產品使用萊克多巴胺。

(工商 )