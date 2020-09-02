大同大學與華碩今（2日）簽訂產學合作，華碩贊助大同大學3名優秀學生，包括筆記型電腦、差旅費、材料費，總金額約60萬元，幫助他們出國投稿、比賽。

今天的簽約儀式，由大同大學校長何明果、華碩業務處副總經理楊長明共同出席。設計系3位學生林采萱、林泰瑞、古蕙甄，正準備投入畢業製作，華碩的「ASUS ProArt夢想應援計畫」，對他們幫助極大。

大同大學副校長吳志富指出，筆電加上一般設計系學生出國比賽的差旅費、材料費，平均每人費用約18萬至20萬，獎學金計劃能讓同學無後顧之憂、專心創作。

3位同學均來自媒體設計系，也都在今年升上大四，由於創作需要高效能電腦，「跑作品的時候，萬一電腦當機，真的超懊惱！」現在「工欲善其事必先利其器」，信心倍增。

何明果對於華碩的慷慨支持，表示感謝，強調大同有許多傑出校友，在科技產業緊密合作，也有不少畢業生任職華碩，受很多前輩照顧。

楊長明盼透過產學合作，成為大同設計新秀的奧援，讓台灣學生們發揮所長，積極參與國際賽事，帶回好成績。

(中時新聞網)