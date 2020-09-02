外交部公布的新版護照，中文國號雖然維持「中華民國」，但是英文國號「REPUBLIC OF CHINA」幾乎消失，只留在國徽的外框內，小到幾乎看不到，而「TAIWAN」則變得很大，引發議論。世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔對此諷刺表示，改版一次，ROC得用放大鏡看，要是行政院卯起來再改版一次，ROC大概只能用「顯微鏡」來看。

行政院上午公布新版中華民國護照封面，其中遵照立法院決議，凸顯「台灣、TAIWAN」的辨識度，新護照採用方式，是放大英文TAIWAN字樣，縮小「護照」兩字。國徽外圈也加上英文全名REPUBLIC OF CHINA標示。外交部長吳釗燮表示，新版護照考量疫情因素，將在明年1月開始換發，新的變動3大重點是「變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式」。

對此，游梓翔在臉書指出，護照新封面的設計師努力的把ROC縮小，把台灣放大，「Republic of China」成了薄薄一圈外框，讓人幾乎忘了它的存在。游諷刺表示不能不佩服台獨工作者的創意。他更表示，改版一次，ROC得用放大鏡看，要是行政院卯起來再改版一次，ROC大概只能用顯微鏡來看吧。

游梓翔也提及，有一點足堪告慰，為了把ROC外框化，設計師不得已忍痛將Republic of China寫了三遍，「這代表它很重要所以要說三遍嗎？」他說可惜的是，只有眼睛睜得夠亮或放大鏡夠好的人，才能有ROC很重要，因此必須說三遍的體會了。

(中時新聞網)