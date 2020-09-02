高速公路局昨公布中秋、國慶連假國道疏導措施，希望維持國5主幹道順暢，其中，國5南下石碇及坪林入口封閉半天之舉，讓交通學者憂心，小客車全往南港交流道湧入，恐會更塞。交通部長林佳龍今日表示，未來公路總局、台鐵局還會陸續公布大眾運輸的優惠措施，另外雙鐵、客運也會加班車，提供民眾選擇。

林佳龍受訪表示，昨天只是高公局就本身高速公路的管制措施，需在連假前1個月先公告，其他還有公路總局、鐵路局提供鐵路局提供公共運輸服務的優惠，鼓勵大家搭乘、分流，或替代道路，以國5來講，台9線也在1968APP首頁呈現，提供更完整資訊，讓大家選擇道路分流；高公局的新措施，基本上是希望維持國5主幹線能暢順，配合地方政府能對匝道儀控進行交通管制及疏導，這些配套措施會陸續對外公布。

林佳龍說，現在也落實到宜蘭、花蓮能在地接駁，很多人搭乘國道客運、火車，到在地後沒有好的接駁轉乘，會透過價格優惠，結合在地計程車、租賃車業者，讓大家順利到達旅館或要去的目的地。

(中時 )