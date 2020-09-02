迎接下半年度網購旺季，創業家兄弟旗下生活市集為雙11提前展開布局，2日起宣布「99狂歡購物節」正式啟動，活動開跑至9月14日，將以多波段操作逐步推升整體檔期買氣，首波以「高CP值多元優惠爆品」+「線上線下多重優惠機制」應戰，主會場開設多重限時破盤商品、市場熱銷品牌夯品，以及日用品、養生保健、3C家電、生活寢具、食品等5大分館供消費者選購，更於每周推出市場趨勢夯品下殺5折起，日日推出站內熱銷爆品一日破盤價搶市。

生活市集以「數據驅動決策」做為發展核心，以AI技術全面性分析市場各項消費大數據，看準後疫情時代購物行為持續從實體轉移到線上，特於99狂歡購物節期間為消費者精選多元高CP值商品與話題夯品，活動主會場打造破盤商品、熱銷好物、新品夯物、健康美食、精選大牌等專場，並針對五大核心品類日用品、保健館、3c家電、居家、美食等五大核心品類設立分館，方便消費者選購。

生活市集觀察，消費者多傾向於大檔期折扣多、優惠多元時，下單購入所需商品，於每周推出人氣品牌商品以超深優惠價回饋消費者，如剛性需求的日用紙品，因回購率高，消費者多一次大組數購入，即日起至9/6，推出包含「舒潔特級潔淨抽取衛生紙」原價單包15.6元，一次下單一箱64包，單包特價10.5元，等於下殺6.8折；而「日本境內王子棉柔拉拉褲」現也下殺5.9折，舉M號尺寸來說，購買一箱共174片，單片原價8.7元，現在只要5.1元；生活市集透過AI技術精準洞察現行市場消費趨勢歸納出當前最夯品類，即日起每日推出超過一款超殺好物以單日限定價搶市，9/2推出消費者頗有好評的口碑美容好物「印度皇室藥草浴美肌皂」、「MOROCCANOIL摩洛哥優油」，分別以市價的4.9折、5.2折搶市；而瞄準後疫情時代，民眾對於健康更為注重，9/4、9/5、9/6一連推出「DHC 維他命B群/維他命C」、「白蘭氏保捷膠原錠」、「永信HAC益寶益生菌粉」供消費者選購，另外9/7將推出2020市場最熱門商品之一的「Switch電力加強版紅藍主機+包貼」為正統台灣公司貨，並於市價再下殺98折，有意下單的消費者千萬不可錯過！

目前，生活市集行動端消費占比逾8成，為回饋消費者，即日起至9/9，凡於生活市集APP消費滿99元，即可到指定活動頁面登記搶7-ELEVEN中杯冰拿鐵；即日起至9/14，每日登入生活市集APP並至活動頁面簽到，累積簽滿9天即送限量肯德基蛋塔、累積簽滿5天也可獲得30集集點，不需消費即可參加，期望以此推升整體活動熱度；而APP活動「好康天天抽」消費者凡拉動轉盤，即有機會獲得肯德基蛋塔或好康優惠券，即日起至9/7，中獎機率翻倍！

另外，看好LINE作為個人化精準行銷的利器，也為服務生活市集超過9,000萬的LINE好友數，即日起至9/10也推出「送點啦！LINE POINTS 免費拿！」擴散活動，凡於活動期間進入活動頁面加入生活市集LINE 官方帳號，並使用專屬連結邀請好友，每成功邀請 1 人即可立即獲得 1 點LINE POINTS，最高可邀請 50 人，活動結束後將會統計好友分享數，若好友皆未封鎖生活市集LINE 官方帳號，就可再獲得 1 點，等於消費者有機會可獲得最高100點 LINE POINTS！

根據資策會統計，民眾最偏好兩大付款方式為信用卡支付與超商取貨付款，生活市集99狂歡購物節攜手各大異業結盟夥伴推出有感好康。信用卡方面：滙豐銀行卡友自即日起至9/14期間累積消費滿5,000元以上，登錄送限量500元刷卡金；永豐銀行卡友至9/9前累積分期滿7,000元可登錄送限量 700 元刷卡金，搭配指定卡最高享16%回饋；花旗銀行自9/4至9/10針對99狂歡購物節推出累積消費滿8,000元享800元刷卡金；中國信託銀行卡友綁定LINE帳號，單筆金額滿3,000元且分6期以上，送刷卡金3%，最高可享800元刷卡金回饋；刷第一銀行星璨卡，最高可享多重回饋15%；在生活市集下單以台新銀行信用卡結帳，單筆滿999元登錄可享限量100元刷卡金回饋；國泰世華卡友刷指定信用卡有機會累積回饋最高達10%刷卡金；聯邦銀行卡友本月刷卡累積滿3,000元可享3%回饋，最高回饋上限500元刷卡金！

另攜手多家銀行夥伴推出生活市集專屬卡友日：每週六、日超級滙豐日單筆消費滿千元贈集集點100點；週一聯邦日單筆刷滿千元送刷卡金100元，週二永豐日單筆刷滿1,500元享刷卡金100元，週五花旗日單筆消費滿888元再送50元刷卡金，週六凱基日單筆消費滿千元即贈100元刷卡金；物流方面，生活市集攜手物流策略夥伴7-ELEVEN推出限時取貨優惠─「7-ELEVEN取貨付款登記好康2重送」，即日起至9月15日於生活市集網站下單消費，選用「7-ELEVEN取貨付款服務」並完成取貨，於登記期限內至指定頁面完成登記，消費滿1單可獲得「瑞士三角巧克力」限量電子序號乙組、消費滿2單送「中杯CITY PRIMA精品美式(冰)」限量電子序號乙組。讓消費者輕鬆下單取貨、享受精品美味。

生活市集也攜手龜記茗品(以下簡稱龜記)於99狂歡購物節推出二重好康活動：第一重，即日起-9/14期間於生活市集全站消費滿2單，至指定頁面完成登記，及有機會一人獨得99杯龜記飲品，另外還有20位幸運得主可獲得9杯龜記飲品。第二重：即日起至生活市集Facebook粉絲專頁龜記影片進行互動，可參加龜記只送不賣之獨家周邊商品抽獎活動、於生活市集Facebook粉絲專頁龜記指定貼文下面留言互動，即可獲得龜記飲品買二送一券。

(科技)