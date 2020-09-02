「保全界李宗瑞」羅育祥3天前誘騙少女搭高鐵北上後，將少女藏匿新竹66小時，所幸少女平安獲釋，羅男母親在新北開設服飾店，羅母向羅育祥喊話：「我希望他坦白講出所有事情」，盼愛子能改邪歸正，羅母頻頻致歉，更語帶顫抖的說：「對不起都是她沒把兒子教好」。

羅母提到，她平日都在新北市經營服飾店維生，而新竹縣的房子仍有貸款未繳清，並且用收來的房租去支付貸款，而她本人僅周日會偶爾下去打掃，但多數時間都是委託羅育祥做管理並尋找租客。提及羅男自建密室時，羅母則表示她不知情，真的不知道房子天花板還有藏夾層。

而被問及羅男所犯下的罪行時，羅母忍不住痛哭失聲，更喊話:「我只希望他坦白面對，我希望他坦白講出所有事情，把所有事情一一交代清楚，因為看到的報導越來越多都不是真實」。羅母還說，希望經過這次能讓他改變，不要浪費這輩子對他的拉拔」；她更對著菩薩懺悔，不僅語帶顫抖，更聲淚俱下的說：「對不起，都是我沒把兒子教好」，場面鼻酸。

(中時 )