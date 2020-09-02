中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，近日分別接獲越南及日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出自我國入境之新冠肺炎陽性無症狀個案。

指揮中心指出，越南個案為越南籍30多歲女性移工，於北部地區工作，今(2020)年8月7日自台出境返回越南，分別於8月7日入境越南時及8月14日檢疫期間採檢，均為陰性，8月26日進行第3次採檢呈現陽性；個案返國迄今均無症狀。由於個案自台出境至第3次採檢陽性間隔19天，且前2次採檢皆為陰性，初步研判個案於台灣感染的機會較低。衛生單位已掌握個案在台期間之接觸者共4人，核酸檢驗及血清抗體皆為陰性。

指揮中心表示，日本個案為本國籍50多歲男性，今年3月19日自日本返回台灣，8月31日與友人一同出境至日本，於入境日本時進行採檢，其中個案檢驗結果為陽性，其同行友人檢驗結果為陰性。衛生單位已初步掌握個案在台接觸者1人，目前檢驗中；將持續調查個案在台期間是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

對於「台灣輸出」又增加兩人，尤其越南移工入境後兩次篩檢都是陰性，直到隔離19天，第三次採檢才陽性，對此陳時中表示，第一次偽陰性的可能性很高，但是14天後偽陰性機會就變低，7天後有96%會檢驗出結果，21天後可能已經回到社區，因此才會覺得台灣感染可能性低，但為何越南對他採檢這麼多次，我們也需要再了解。

另一名日本個案部分，目前只有一名接觸者，發言人莊人祥表示，昨天傍晚才接到通知，在很短時間內得知有確診，且日方剛剛才告訴我們他的個資，目前還要去了解他的接觸者，現在只有一位，不表示未來只有一個。

(中時 )