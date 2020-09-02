「婚姻」絕對是男女關係中一道難解的題，很多因素都會動盪本該安穩放鬆的夫妻關係，中山醫大法醫學科主任、知名法醫郭大成分享了自身經歷的案件，到場後發現死者是自己將離開台灣的醫生同學，臉部被王水溶毀，墜樓身亡。

高大成作客《震震有詞》節目，分享處理的案件中，最印象深刻的三角男女關係，他竟說死者是自己的醫生同學，表示當時同學規劃要全家離開台灣，於先把妻小送到了美國，但可能不甘寂寞，獨留台灣的他搞上了自家藥師，外遇情被旁人知道，打電話告訴了元配，元配立刻飛回台灣，但沒攤牌，而是打算先私下掌握證據再處理，為此找了徵信社調查。

徵信社也真的不負所託，抓到醫生尪偷腥證據，很驚人的「一個禮拜查到三次」，元配得知後，卻沒有曝光或大鬧，火山爆發在一個安穩入睡的夜晚，當時

高大成的同學仰睡，「他太太準備一副王水，就這樣倒下去，那是痛到有夠痛」，高大成說，他同學整張臉爛掉，剩一隻眼睛，而沒毀容之前，是一個長相非常瀟灑的醫生，同學一看自己大勢已去的外表，已失去求生意志，直接從8樓住處躍下，而高大成之所以知道這件事，是因為他被通知去驗屍，但屍體毀容又歪曲，難以辨認，他只依稀記得自己同學住這，直到太太下樓，才嚇一跳，原來死者就是他的醫生同學。

而元配下樓認屍，也非常驚嚇，因為沒想到犯錯的丈夫會做極端的選擇，而她本買了瓶農藥做預備，沒想到結局會是自己灌下，「不好喝嘛，她就吐出來啊」，本以為送醫急救洗腸胃會沒事，當時此案檢察官正準備以殺人罪起訴元配，殊不知元配體內黏膜應是吸收了殘留農藥，導致肝、腎衰竭，1個禮拜後也去世，留下孩子們無依無靠，高大成坦言，從案子發生到案情發展，讓他一輩子忘不了那個驚嚇。

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