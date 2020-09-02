台股今開高震盪走疲，盤中雖一度重返月線之上，奈何權王台積電與金融族群之國泰金、富邦金、兆豐金及中信金等表現弱勢，致得而復失。

不過，太陽能、風電概念及部分主力股予強勢作價，迄終場指數僅小挫3.78點，報12699.5點，成交2079.57億元，也呈欲小不易格局，顯示大盤短線在月線前整理架構，短多味仍濃厚。

重量級集團股今站在多方者，包括股王大立光、聯發科、鴻海、中鋼、仁寶、友達、群創、華航、台塑、遠東新、長榮及和碩。

權值股表現疲軟者，除上述台積電等股外，還包括南亞科、國巨、中華電、台化、台泥、亞泥、統一、台玻、台達電、日月光投控、聯電、廣達、長榮航及第一金等。

櫃買市場方面，短線生技、紡纖、化學與鋼鐵等類股指數拉回，但跌幅仍相對有限，反而是電子、航運兩族群多大漲，加上電機、營建及觀光等類股也站在多方，使盤勢開高之後欲小不易，迄終場指數上漲0.75%，報167.59點，成交575.24億元。

業內人士指出，從上市、櫃盤面上漲停個股觀察，多係低價轉機或具基本面優勢的高價等股，顯示法人、主力群、大股東與業內實戶等市場大戶，在第三季瀕季底之前，已提前作價，使個股依題材領先盤勢發展仍當有看頭。

另外，從量價結構來看，盤勢在高檔維持2千億元成交量予區間整理，使浮額得逐漸沈澱後，仍具「我將再起」契機，波段行情不必過分看淡。

(工商 )