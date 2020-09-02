總統蔡英文28日以行政命令宣布明年元旦開放含有萊克多巴胺(Ractopamine)美豬進口，農委會防檢局同日針對動物用藥品管理法進行預告修正，外界質疑是為國內使用萊克多巴胺作為飼料添加物大開後門，為避免持續的誤解與困擾，農委會今(2)日宣布修正調整預告文字，並於9月4日公告。

防檢局28日預告修正內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺(Ractopamine)含藥物飼料添加物。」但草案文字造成外界有「開放使用萊劑」的疑慮。

農委會主委陳吉仲今日召開記者會，指出草案文字未來將修正為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列藥品，牛及豬隻於國外使用之萊克多巴胺，不在規範之列」，聚焦點出國內不可使用，也重申農委會不會核發任何藥證。

陳吉仲說，雖然美牛幾乎100％使用萊劑，但美豬僅有22％在使用，優勢在於美豬是屠體開賣可看出瘦肉比例，但出口海外如日本、韓國、台灣、大陸、歐盟等都是冷凍方式，優勢也就不在。

陳吉仲表示，農委會及衛福部每年均成立計畫執行畜禽產品藥物殘留監測，過去每年委託抽檢逾6000件，國內萊克多巴胺均為百分百零檢出，但若國人仍有疑慮，農委會和衛福部願意加倍抽檢，未來也會和餐廳、夜市等通路業者增加抽樣比例，讓國人安心。

農委會提醒，查獲違法使用乙型受體素者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，且主管機關應公布違規業者之名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者更可處新台幣250萬元以下罰鍰。

(中時 )