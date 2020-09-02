苗栗縣養豬協會理事長陳明朝質疑中華民國養豬協會已被農委會摸頭。（謝明俊攝）

蔡英文宣布美豬開放進口，中華民國養豬協會31日在苗栗召開會議，原以為現場會砲聲隆隆，但卻發現像是摸頭大會，還拒絕媒體採訪，所提建議都是不痛不癢，苗栗縣養豬協會理事長陳明朝氣得當場質疑養豬協會：「是在開什麼會？」後來才發現原來許多偏綠會員已被陳吉仲摸頭而配合演出。

據悉，中南部縣市養豬協會多位重要幹部原本就是偏綠挺英，政治立場都非常鮮明，蔡英文宣布開放美豬美牛，多個縣市基層豬農雖然不滿抗議，甚至揚言要帶豬北上抗議，但陳吉仲在30日就已經趕赴中南部，拜訪中國民國養豬協會及多個縣市養豬協會的理事長及重要幹部，請求諒解及支持，並獲得多位重要幹部同意配合消除反對聲浪，大演兩面手法。

30日晚間，包括苗栗養豬協會理事長陳明朝等縣市養豬協會理事長、祕書長，突然接獲中華民國養豬協會通知，31日下午臨時在苗栗尚順君樂飯店召開會議，陳明朝事先並未被知會，也未通知開會內容及目的，陳明朝隔天是在丈二金剛摸不著頭緒的情況下，到達會場開會。

原本陳明朝預想會場內會砲聲隆隆，各縣市協會理事長、祕書長一定是砲口一致對向農委會，但沒想到一到會場才發現，不僅會議採取閉門會議，謝絕媒體進入採訪，會場內氣氛格外平和，一些協會幹部所提建議不痛不癢，甚至有全國養豬協會的幹部發言替農委會緩頰，讓陳明朝氣得大聲質疑：「這是在開什麼會？」他才懷疑多位幹部已被農委會摸頭？

陳明朝在場隻身一人砲打農委會，質疑國內禁用瘦肉精，反而同意有瘦肉精的美豬進口，要陳吉仲好好考慮未來瘦肉精美豬進口後，造成消費者恐慌心理拒吃豬肉，導致豬肉滯銷豬價崩盤時，誰要下台負責？希望陳吉仲能向蘇貞昌院長反映，但卻被陳吉仲反譏是政治操作。

苗栗縣養豬協會理事長陳明朝為開放美豬砲轟農委會

(中時 )