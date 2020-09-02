蔡英文宣布美豬開放進口，中華民國養豬協會31日在苗栗召開會議，原以為現場會砲聲隆隆，但卻發現像是摸頭大會，還拒絕媒體採訪，所提建議都是不痛不癢，苗栗縣養豬協會理事長陳明朝氣得當場質疑養豬協會：「是在開什麼會？」後來才發現原來許多偏綠會員已被陳吉仲摸頭而配合演出。
據悉，中南部縣市養豬協會多位重要幹部原本就是偏綠挺英，政治立場都非常鮮明，蔡英文宣布開放美豬美牛，多個縣市基層豬農雖然不滿抗議，甚至揚言要帶豬北上抗議，但陳吉仲在30日就已經趕赴中南部，拜訪中國民國養豬協會及多個縣市養豬協會的理事長及重要幹部，請求諒解及支持，並獲得多位重要幹部同意配合消除反對聲浪，大演兩面手法。
30日晚間，包括苗栗養豬協會理事長陳明朝等縣市養豬協會理事長、祕書長，突然接獲中華民國養豬協會通知，31日下午臨時在苗栗尚順君樂飯店召開會議，陳明朝事先並未被知會，也未通知開會內容及目的，陳明朝隔天是在丈二金剛摸不著頭緒的情況下，到達會場開會。
原本陳明朝預想會場內會砲聲隆隆，各縣市協會理事長、祕書長一定是砲口一致對向農委會，但沒想到一到會場才發現，不僅會議採取閉門會議，謝絕媒體進入採訪，會場內氣氛格外平和，一些協會幹部所提建議不痛不癢，甚至有全國養豬協會的幹部發言替農委會緩頰，讓陳明朝氣得大聲質疑：「這是在開什麼會？」他才懷疑多位幹部已被農委會摸頭？
陳明朝在場隻身一人砲打農委會，質疑國內禁用瘦肉精，反而同意有瘦肉精的美豬進口，要陳吉仲好好考慮未來瘦肉精美豬進口後，造成消費者恐慌心理拒吃豬肉，導致豬肉滯銷豬價崩盤時，誰要下台負責？希望陳吉仲能向蘇貞昌院長反映，但卻被陳吉仲反譏是政治操作。
(中時 )
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