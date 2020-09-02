宅在台灣｜宅妹不宅：想去逛三峽？以後坐捷運就到啦(圖/業者提供)

近年來「北大特區」的房價持續上揚，經宅妹分析後認為不外乎兩個主因：捷運三鶯線的動工及商家進駐讓周邊生活機能更加完善。

捷運三鶯線全線高架，預計於2023年完工。(圖/業者提供)

北大特區因臺北大學湧入的師生以及舊市區移入的人口，成為拉升房價的重要推力。(圖/業者提供)

三峽老街建於日治時期，北大特區與舊市區的人口新舊交融。(圖/業者提供)

北大重劃區是眾多重劃區中，算是發展非常成功的個案，因為隨著臺北大學師生們的移入，加上三峽人入住也與北大特區互相交融，周邊生活機能完善，也能享受三峽舊市區既有的成熟商圈。政府的重大建設也有加乘的效果，像是三鶯大橋改建、三鶯二橋、三鶯國民運動中心等基建，加上未來有三鶯捷運線加持，看來價格支撐線十分穩固。

捷運三鶯線沿途共計有12個站，總長14.3公里。(圖/業者圖供)

北大特區未來的重大交通建設「捷運三鶯線」，由土城區頂埔站至鶯歌區鶯桃福德站，總長14.3公里、沿途共計有12個站，預計2023年完工。

其中臺北大學站位於北大特區內，因靠近恩主公醫院，所以副站名又稱恩主公醫院站，三鶯線接著進入到鶯歌，預計三鶯線將會延伸至桃園市八德區，與綠線G04連接，最快2028年可將兩線接通完工，預期將會全方面帶動沿線商機。

隨著捷運三鶯線的動工及商家進駐，讓「北大特區」的房價持續上揚。(圖/業者提供)

北大特區的面積不大，從發展之初的單價僅10萬元上下，但由於居住環境條件良好，街廓規劃整齊、電纜線全部地下化，且生活機能完善，例如家樂福、JASONS超市、全聯、頂好、星巴克、特力屋以及藥妝店等連鎖商店皆已到位，如今房價已翻倍甚至漲三倍。

「桃子腳國小」是相當知名的雙語明星學校。(圖/業者提供)

北大特區學區完善，受到不少年輕小家庭的青睞。(圖/業者提供)

北大特區環境人文氣息濃厚，假日可以在這裡運動、悠閒散步，除了吸引年輕族群外，也受到退休族青睞。以小家庭而言，北大學區可以從幼稚園、國小然後一路唸到台北大學，不間斷一條龍學業養成，其中「桃子腳國小」是相當知名的雙語明星學校，吸引不少年輕小家庭的目光，商業銀行也陸續進來卡位，現今已有玉山銀行、中國信託、聯邦銀行等知名銀行進駐。

捷運三鶯線的站體雛形目前已清楚可見。(圖/業者提供)

棋盤式的街廓加上綠樹林蔭，吸引許多人移居到三峽北大特區。(圖/業者提供)

北大特區整體規劃為純住宅區，區內綠覆率高，居住起來相當舒適，吸引不少台北人移居至此。聯外交通有三鶯交流道、北二高樹林交流道，近期房市回溫，捷運沿線產品反應熱烈，捷運三鶯線2023年完工在即，有買房需求的人可以來走走看看唷！

(中時新聞網)