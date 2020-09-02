被要求全天戴口罩 陳時中：有的學校比較緊張可以溝通 14:152020/09/02 中時新聞網 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小朋友被要求全天戴口罩，陳時中：有的學校比較緊張可以溝通。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期有幼兒園、小學要求小朋友一整天戴口罩，遭家長反應天氣熱，會出現過敏症狀，甚至擔心影響發育。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，戴口罩沒有發育影響的相關報告，中央也沒有要求全天戴口罩，而是要求通風良好，要開窗。有的學校比較緊張，可以進行溝通，要求孩子們適度戴口罩就好。 (中時新聞網) #戴口罩 #學校 #陳時中 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲視察大新國小午餐 重申中小學午餐一律採用國產豬肉 13:482020/09/01 寶島 最低工資法卡行政院 盼應參採指標納入勞資意見 15:292020/09/01 生活 不僅有法律服務 中市議長服務處新增代書駐點 10:552020/09/01 寶島 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 中衛口罩2色搶起來 Yahoo奇摩上午開賣 各通路整理一次看 09:552020/09/01 生活 口唇疱疹老是復發 養成4習慣是改善關鍵 10:312020/09/01 生活 JR紀言愷爆不合歐漢聲 被譙「有他沒有我」閃電丟主持棒 09:132020/09/01 娛樂 陳時中願吃3個月瘦肉精美豬 網噓爆、旅台美人不買帳 07:462020/09/01 生活 對抗賽還沒被敲安 宋文華新球種好神 16:432020/09/01 體育 女子做愛疼痛「像被撕肉」 醫師檢查：有雙陰道、雙子宮 07:272020/09/01 兩岸 生活熱門新聞 趁美豬延燒健保署偷渡醫材上限 挺綠美女醫不忍了：把醫師當笨蛋 - 生活 健身房驚見男女觀音坐騎式運動 網：濕人叫戀 - 時事 正妹溺水死亡 醫急救狂讚太美「走掉好可惜」下場悲劇了 - 生活 「海神」路徑收束大轉彎 明起兩天2地區整天有雨 - 生活 罕見！梅莎、海神千里合體 鄭明典：手牽手了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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