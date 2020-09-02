近期有幼兒園、小學要求小朋友一整天戴口罩，遭家長反應天氣熱，會出現過敏症狀，甚至擔心影響發育。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，戴口罩沒有發育影響的相關報告，中央也沒有要求全天戴口罩，而是要求通風良好，要開窗。有的學校比較緊張，可以進行溝通，要求孩子們適度戴口罩就好。

(中時新聞網)