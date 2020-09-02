44歲女星林心如出道27年，2016年嫁給霍建華，隨後生下一女，無論外型或是身材都維持得很好，是演藝圈出名的凍齡美女。她近日在社群網站PO出自拍照，閨密林熙蕾的老公楊晨罕見在底下留言，沒想到換來林心如兩個尷尬的表情符號回應。

林心如2日在IG寫道：「Morning～用早餐開啟美好的一天。」透露今天會有個新挑戰，內心相當期待。照片中，她頂著黑色棒球帽，配戴大鏡框的墨鏡，臉上略施淡妝，身穿桃紅色的外套，氣色看起來相當好，她也曝光自己的早餐，內容物有兩顆荷包蛋、小黃瓜、杏鮑菇和吐司等，份量剛好又口味清淡。

除了Melody殷悅留言：「你現在是morning person了媽咪」，林熙蕾的丈夫楊晨也難得傳訊：「這張有點像我老婆」並附上俏皮的表情符號，不過，林心如只用兩個冒汗笑臉的表情符號回覆，沒多做回應。

事實上，林心如和林熙蕾不只年紀相仿，私下交情也相當好，經常一起出席朋友的聚會，像是7月她們與郭台銘夫人曾馨瑩及Melody合體，除了女神們的顏值賞心悅目，林心如手上的大鑽戒也很吸睛，吸引網友驚呼：「這張照片破兆了！」

(中時新聞網)