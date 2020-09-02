美國務院日前解密2則與對台軍售有關電報，明列「對台六項保證」，蔡英文總統今被問到，美方想對台灣想釋出什麼樣的意義時表示，意味著對台政策上更清晰明確，顯示美國對於區域穩定的重視，尤其支持台海現狀不受破壞的政策立場。

總統今天在中常會前受訪表示，美國這次公開六項保證內容，美方也強調這是對台政策重要基礎，這次公布跟宣示，意味著對台政策上更清晰明確。

她說，特別是中國進來在台海，西太平洋區域間的活動衝擊到區域的穩定跟安全，顯示美國對於區域穩定的重視，尤其支持台海現狀不受破壞的政策立場；民主國家台灣在國際，會善盡區域的責任，防衛的努力，並與理念相近國家合作。

被問到華府決定啟動「台美經濟商業對話」，會在何時進行及希望達到什麼目標？總統說，歡迎美方這次決定，確切日期跟安排等到一切都決定會跟大家來報告。

總統說，美國確實是台灣最重要貿易夥伴，這次疫情帶來的改變，希望透過對話，來拓展雙方的合作領域，加強現有的合作計畫。

總統說，不論重新佈局，高科技產品供應鏈，強化雙邊投資，擴大基礎設施能源部門的合作，以至於對智慧財產權的保護等，期待這些合作與對話，台美雙方合作可以鞏固，對國際社會帶來真正進展，把台灣經濟帶到另外一個層次。

至於捷克議長這次來立法院，卻被中國「恐嚇」；總統表示，相信很多台灣人跟她ㄧ樣十分感動，捷克的參議長所說的，其實是想要表達對於台灣堅定支持跟認同。

她說，台灣跟捷克都經歷過艱辛民主化道路，可以體會台灣人的堅持跟努力，經過國人努力，台灣在國際上代表的就是民主自由普世價值的堅持，這過程艱辛挑戰不斷，只要堅持就會有越來越多人排除打壓威脅。

(中時 )