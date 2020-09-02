批踢踢網友發文。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

行政院今（2）日舉行記者會，公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣，國徽外圈則加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，引發正反兩極評價。負評者認為執政黨持續操弄意識形態、矮化國格、背棄中華民國價值，佳評者則認為新版護照更能凸顯台灣主體性，也更能反映主流民意。有網友表示，民進黨對國民黨還是太仁慈，若能把護照上與國民黨黨徽相似度極高的國徽換成「台灣黑熊」會更好。

網友在批踢踢論壇發表《民進黨新版護照設計是不是太仁慈》一文，寫道：「早上新版護照出來之後，政黑板上普遍叫好，但是臉書上好多朋友完全不能接受新版護照。」

發文網友進一步質疑：「1、為什麼ROC還在？雖然明顯縮小但存在是事實，罵翻了。2、黨徽怎麼還在？也罵翻，不想換新護照的很多，甚至反過來罵民進黨對kmt還是太仁慈。」

文章一出，討論熱烈，有網友直言：「黨徽換成台灣黑熊，多好……」「贊成黑熊、台灣圖案都不錯」、「番薯能代表台灣」；其他網友則回應：「最小的調整，凸顯台灣，我覺得做得蠻好的」、「我願意慢慢來」、「就很蔡英文，蔡英文一向這樣不落人口實」、「有了這個可以安心的等待下個版本惹」、「這次的版本最大化的共識，不惹怒各方」、「就兩邊想要的都有了，這樣的漸進式穩健改革，可以接受」、「國徽當黨徽也是醉了，不過dpp不敢改了」。

(中時新聞網)