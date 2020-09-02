艾姆勒車電致力於綠能電子裝置散熱之研發與產製，取得多項專利及國際認證 ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001，承襲前身美商旭揚公司於晶片散熱領域之開發研究及粉末冶金製程技術，透過成熟且專業的熱能產品設計、熱流分析、壓力分析，所生產之逆變器（Inverter）／IGBT 模組散熱產品（Base Plate）也已應用於知名電動車及油電混合車中，客戶群遍及歐 洲、北美及日本，超過數十款車型，上百萬車輛使用艾姆勒高品質散熱產品。

艾姆勒車電與SOLIDWORKS 台灣總代理實威國際攜手，導入SOLIDWORKS Flow Simulation驗證 分析，有效地提升分析效能、減少了設計錯誤及降低打樣成本。艾姆勒車電專案經理林明賢日前在SOLIDWORKS與實威共同舉辦的設計驗證日上，分享導入SOLIDWORK後，不只設計效能提昇，透過SOLIDWORKS Flow Simulation驗證分析與熱流模擬，為設計產品有效地幫助解決設計上的各種難題。艾姆勒車電主要的產品為電動車中逆變器之散熱模組及其零組件，解決從油電混合車、風力發電、IC 封 裝，到電腦、筆記型電腦、電器機械、電源供應器、空調和技術用途之導熱問題。

近年來透過SOLIDWORKS及SOLIDWORKS Flow Simulation艾姆勒車電研發出許多創新散熱結構，其中一項創新 散熱片U – CUP PIN FIN其特殊結構即是運用SOLIDWORKS Flow Simulation的熱模流分析，精準協助分析流體表面截面積，讓產品達到均勻且高效的散熱效果；同時在打樣前，透過SOLIDWORKS Flow Simulation分析驗證大大地減少了嘗試與錯誤的次數，並降低打樣的時間與成本。

林明賢也表示，艾姆勒車電與眾多國際知名汽車品牌合作，透過SOLIDWORKS Flow Simulation所做出的驗證分析結果，可以讓更多的國際廠商與客戶信任他們，更加提昇了他們的國際競爭力。一項成功的產品不只在於產品的開發設計，透過SOLIDWORKS Flow Simulation幫助設計產品驗證分析，實威國際提供一個完整的設計平台，能在最短的時間內，提供給客戶最完整的解決方案。

實威國際CAE事業部協理簡誠穎也表示，在現今的生產製造流程中，實體打樣測試的速度已跟不上時代進步的速度，透過SOLIDWORKS Flow Simulation在實體打樣前就先進行驗證分析，不只能夠用更快的速度修正產品弱點，也能大幅的節省時間、人力及材料成本。

(工商 )